小英讚台灣農產品銷售破紀錄 竟遭國台辦吃豆腐、割稻尾

2019-02-28 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕台灣2018年賣到中國的農產品，來到12.6億美元的新紀錄，總統蔡英文日前在臉書PO文談及此事時也讚譽有加；不料此銷售佳績卻遭國台辦發言人安峰山「吃豆腐」與「割稻尾」，稱這是「兩岸一家親的具體寫照」，更痛斥民進黨「設置了重重障礙」，阻礙兩岸發展。

中國國台辦發言人安峰山昨（27日）天在例行記者會上發表談話，表示中國一直心繫包括台灣農漁民在內「廣大台胞的利益和福祉」，不斷的替台灣辦賽事、做好事、解難事，「因為在共同分享中國發展機遇方面，台灣的農漁民不應該缺席」。

安峰山更表示，「在面臨民進黨當局設置的重重阻礙下，我們盡了最大的努力採取積極措施，為台灣農漁民排憂解難，協助他們拓展大陸市場，並在島內農產品滯銷時，協助他們度過難關，獲得實實在在的好處」，他也認為，這是「兩岸一家親」的具體寫照。安峰山稱，誰在替兩岸同胞做好事，誰又在做壞事，「廣大台灣同胞心中自有一桿秤，答案很清楚」。

對此，台灣網友則嘲諷表示「所以是國台辦出來認證蔡英文政績的意思」、「謝謝國台辦背書」、「國台辦還幫忙背書 笑死」、「國台辦又來承認一邊一國了 那個人來把他們抓去關呀XD」。

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