藍營空戰強襲 賴清德、卓榮泰地面部隊全力助選

2019-02-28 10:31

〔記者萬于甄／台南報導〕二二八連假首日，民進黨台南立委候選人郭國文馬不停蹄積極掃街拜票，今早邀集黨主席卓榮泰及前行政院長賴清德，一同到大內石子瀨天后宮、新市永安宮參香祈福；面對國民黨「空戰」強襲，賴清德也反擊說，立委不僅要會照顧農、漁民，更要顧及工商業的發展。

民進黨從黨中央到地方黨部全力為台南立委補選候選人郭國文輔選，面對國民黨「空戰」聲勢高漲，卓榮泰說，選舉不只有組織戰，還有文宣戰，「即便是網紅也是要看內容」，韓國瑜在台北威力很強，但卻只是一日行情，民進黨會全力投入輔選，希望選民也要相挺支持。

賴清德說，國民黨九合一大選後聲勢確實看漲，民進黨處於劣勢，尤其空戰差距非常大，不過，民進黨也會結合黨中央、現任立委、議員等，以地面部隊的力量多接觸選民，讓選民更了解郭國文。

賴清德也強調，這場立委補選不只是要選能夠幫助農、漁民行銷農產品的人，更也要有能力輔佐市長黃偉哲推動工商發展，讓台南持續進步繁榮，因此，他會持續不斷，從早上七點開始就認真輔選，雖空戰輸給國民黨，民進黨輔選要更加認真，用流汗水爭取選民支持。

郭國文今早先針對新市區整體發展闡述理念，像是新市善化鐵路立體化、經濟發展蛋黃區等政見，隨後與賴清德、卓榮泰參拜永安宮木柵媽祖，並在新市市場掃街拜票，以接地氣的方式，全力爭取支持。

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