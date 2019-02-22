雄中自衛隊成員現身說法 民代籲台北二二八紀念館還原歷史

2019-02-22 12:50

〔記者蘇芳禾／台北報導〕二二八今年滿72週年，民進黨立委許智傑、台北市議員吳沛憶今天和當年的參與者於立法院召開記者會，呼籲台北二二八紀念館應該要還原史料，更正可能錯誤的陳述。對此，與會的二二八事件紀念基金會執行長楊振隆和台北二二八紀念館館長蕭明治說都表示，各方對歷史事件的認知有落差，會調整文字敘述，避免閱讀時混淆。

許智傑指出，第一波二二八和平運動在八零年代由鄭南榕、陳永興等前輩發起，不過當時還有很多故事遭到忽略或可能有錯誤陳述。台北二二八紀念館記載，雄中組自衛隊，其他各校學生也組織起來，以涂光明為首的隊伍，將外省人集中保護於高雄一中倉庫。但根據自衛隊副隊長陳仁悲的陳述，涂光明跟雄中自衛隊應該沒有關係。

當年雄中自治會會長方振淵、自衛隊副隊長陳仁悲今天也出席記者會，陳仁悲說，他是37年從雄中畢業，那時候自衛隊成立是要保護學生和社區，本省外省人都有，不是要對抗國軍。當時確實有社會人士想加入，被他們拒絕，涂光明不是自衛隊一員。

台北市議員吳沛憶表示，兩位長輩已經90幾歲，還要出來還原歷史真相，這是政府單位和學術單位的懈怠，希望能重新檢討歷史文字陳述，是否符合歷史真相，未來盼能建立獨立機制，無論哪黨執政，都不影響史觀和歷史資訊。

中研院台史所所長許雪姬表示，寫歷史的人跟當時在其中參與的人是不一樣的，她舉例，光是憲兵隊當時到底是在哪裡，都有不同的看法，雄中位於交通便利的地方，有很多人聚集，也有很多組織成立，因此將來在文字陳述上，會更嚴謹，納入各方的說法，希望趁來得及的時候，將歷史還原，史料都是經過長期的累積、訪談而來，不是一個人可以隨意更改，她也期待，未來台北市政府能夠在二二八紀念館設置歷史專業研究員或研究小組，可避免外包的狀況。

負責統籌工作的二二八事件紀念基金會執行長楊振隆說，會去查詢當時是哪個委外團體製作手冊，並且進行文字上的修改。

台北二二八紀念館館長蕭明治說，文字上確實有讓人會誤解的地方，未來將會改善，盡量讓各方都能接受。以本案例來說，雄中組自衛隊、其他各校學組織起來、以涂光明為首的隊伍，將外省人集中保護於高雄一中倉庫應該可以用句號隔開，避免民眾在閱讀時混淆。

許智傑昨（21）日也在高雄召開相關主題記者會，邀請高雄市長韓國瑜、高雄市議員陳致中出席。

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