228和平紀念日 小英推薦這「特別」活動

2019-02-27 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕228和平紀念日就在明天，總統蔡英文特別推薦共生音樂節活動，歡迎大家出門走走，用雙腳認識這片土地的歷史。

蔡英文今（27）日於臉書發文，邀請大家228當天參與台灣各地的紀念活動，其中還特別推薦在台北凱達格蘭大道上舉辦的共生音樂節。她介紹，該活動至今年邁入第7屆，是由年輕人發起，自己企劃、自己募款的音樂會。並歡迎大家來聽聽歌，也聽聽關於228的故事。

共生音樂節本屆主題為「眾聲喧嘩」，活動時間自明天下午3點入場到晚上9點結束，免費自由入場。不少獨立樂團、音樂人將進行表演，活動也邀請促轉會代理主委楊翠、原轉會和解小組及吳叡人等人於當天舉辦短講。

蔡英文臉書全文

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