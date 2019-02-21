張俊彥父等4受難者 二二八將平反

2019-02-21

〔記者李欣芳、陳鈺馥／台北報導〕今年是二二八事件七十二週年，包括遊行、追思等各項紀念活動將展開。蔡英文總統、行政院長蘇貞昌二二八當天將出席中樞紀念儀式，由總統頒發給四位二二八受難者張木火、王富、許金水與曾琳土的回復名譽證書，前交通大學校長張俊彥為父親張木火申請回復名譽，但張俊彥去年已過世，將改由胞弟張宣彥領取。

由二二八事件紀念基金會舉辦的「真相 尊嚴 齊心向前行」的二二八事件七十二週年中樞紀念儀式，二二八當天下午二時將在二二八和平公園舉行，由蔡總統向二二八紀念碑獻花，總統也將發表重要談話。

由青年學生舉行的第七屆共生音樂節，當天下午三時十分也將在凱道舉行，主辦單位尋找了許多當年被禁止的聲音、禁歌等，九二九樂團主唱吳志寧將上台表演。三時二十分台灣國家聯盟將在二二八和平公園內的二二八紀念館前廣場舉辦吃魷魚粥活動，以紀念當年受難者李瑞漢、李瑞峰兄弟和友人林連宗正準備享用家人準備的魷魚粥時，被憲兵軍官請去開會，從此音訊全無。

60團體週日遊行 督促政府推動促轉

台灣六十個公民團體則將在二月廿四日集結，發起「二二八．○紀念行動」，以「堅守正義、持續轉型」為主題，號召民眾上街遊行，督促政府持續推動促轉，積極落實轉型正義。

二二八基金會則於三月卅一日上午十時，在二二八國家紀念館舉辦二二八失蹤者的紀念儀式，以憑弔迄今找不到遺體的失蹤受難者。

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