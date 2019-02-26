張亞中、蔡正元呼籲：白色恐怖受難者不可以「雞兔同籠」

2019-02-26 11:04

〔記者施曉光／台北報導〕二二八紀念日即將來臨，總統參選人、「孫文學校」總統校長張亞中今日召開記者會指出，目前的人權紀念碑是以「刑期」槍決、徒刑、感訓、無罪做為分類，但他主張應依「性質」分類為冤錯假案、中共地下工作者與台獨者，真正的白色恐怖受難者不可以「雞兔同籠」。

張亞中指出，二０一三年中共北京「西山無名英雄紀念廣場」紀念在台白色恐怖中死刑的一千一百人，其中確認並公佈姓名的有八百四十六名，與李登輝、陳水扁兩屆政府公佈的高度重疊，一九七０年泰源監獄事件中的江炳興、鄭金河、陳良、詹天贈、謝東榮等五人，已被台獨團隊認為是台獨起義事件，五人被稱為「泰源五烈士」，這五名主角的名字同樣出現在北京西山的無名英雄廣場，而在拿到政府賠償金的二二八受難者名單中，至少有三十多名與「西山無名英雄紀念廣場」的名字完全一樣。

張亞中並指出，綠島人權紀念碑、景美人權文化園區、二二八事件紀念碑，除去冤錯假案、民主運動者外，幾乎等同於「顛覆消滅中華民國之烈士志士受難者紀念碑」，這些受難者有根本不同的政治信仰，中共特工與台獨南轅北轍，但李登輝、陳水扁政府卻將台獨先驅、中共地下工作者及冤錯假案全部丟進一個籃子裡，形成「雞兔同籠」的異象，前民進黨主席施明德認為自己是革命烈士，不是政治受難者，因而拒絕領取補償金，凸顯那些一方面主張台獨，一方面又要求政府賠償的不合理行為。

張亞中表示，北京立碑表揚在台殉難的地下工作者，中華民國也立碑紀念中共在台殉職的地下工作者，卻沒有立碑表揚一九四九年後在中國大陸殉職的我方地下工作者，如果他有機會擔任總統，會在現在的和平公園為他們立碑。

前國民黨政策會執行長、「孫文學校」決策委員蔡正元也呼應這種說法，他強調，二二八事件當中沒有政治動機的人，才能被稱為受難者，否則都應該稱為「暴動烈士」、「台獨烈士」，他並認為，爭奪政權沒有對錯只有輸贏，失敗者被槍斃活該，陳儀軍隊的喪生者，應該也是烈士，但值得悼念的人應該只有真正無辜的受難者，當初那些想要奪取政權的人，就讓台獨人士去紀念，讓中共去紀念，台灣人該出錢紀念的只有真正的無辜受難者。

他指出，過去前總統李登輝居心不良，製造謊言，把二二八發生當年死亡的人口統計數也算入二二八事件的死亡人數，還把中共在台灣從事顛覆工作的特工人員也當成受難者，不公不義。

張亞中表示，現在二二八事件已經成為台獨者的提款機，當年許多外省人在二二八事件中也遭到殘酷的對待，但無論是哪個政府執政，都沒有對這些外省籍死難者進行追悼，呼籲有特殊政治目的的政客、學者不要再謊言、消費、利用二二八事件。

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