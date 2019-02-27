朱立倫拋重啟核四 環團批「沒換位置先換腦袋」

2019-02-27 14:41

〔記者彭琬馨／台北報導〕表態參選2020總統大選的前新北市長朱立倫日前受訪時表示，不排除重啟核四。環保團體今與民進黨立委陳曼麗召開記者會，批評朱立倫「沒換位置、先換腦袋」。台灣環保聯盟創會會長施信民在記者會中強調，對朱立倫背棄過去信念的做法感到遺憾，環團並發起廢除核四公投案，呼籲台灣社會各界能理性支持、討論。

台灣環保聯盟創會會長施信民說，朱立倫8年前擔任新北市長時，曾表態反對興建核四，如今「離開位置，腦袋就換了」，讓他覺得朱立倫的作法「背棄新北市民」；施信民說，朱立倫基於能源不足、國家安全與人民健康等三個理由要重啟核四，但他們也正是因為這三個理由反對核四。施信民強調，核電本身是危險的，台灣本身條件不利核電廠存在，若執意建造核電廠，將對國家產生重大威脅。

民進黨立委陳曼麗則說，朱立倫過去反對核四的立場相當堅定，讓身為新北市民的她感到非常安心，沒想到前幾天卻改口，還說核廢料會有地方可以去；陳曼麗說，核電廠當地的民眾真的很擔心，核廢料將存放在核電廠裡，她呼籲朱立倫應清楚向社會各界說明，若要重啟核四，到底要把核廢料放在哪？

環境保護聯盟會長劉志堅則說，朱立倫為了自己選總統，一直要把工程問題政治化，環團呼籲社會各界應理性思考，以負責態度面對能源問題，唯有發展再生能源技術才能對後代子孫負責。

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