朱立倫主張重啟核四 環團：發展綠能才是正途

2019-02-26 19:54

〔記者劉力仁／台北報導〕欲參選總統的前新北市長朱立倫提出重啟核四論，環團強調發展綠能才是正途，尤其太陽光電等綠電逐步成長，預期備轉容量可以突破10%，缺電危機逐步改善，已經沒有重啟核四之必要。

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰表示，朱立倫曾任新北市長，應該非常清楚核廢料很難處理，甚至可說無人可以處理。另外光電已經逐漸起來，目前尖峰時段供電情況已經回穩，缺電問題逐步獲得改善，並沒有重啟核四之必要。

洪申翰表示，這幾年太陽光電發展有顯著進展，2016年5月之前，太陽光電在每天尖峰時段的發電量約20.5萬瓩，到了2018年夏天，太陽光電每天尖峰時段的發電量約140萬瓩，顯著成長，加上燃氣機組發電量也逐漸起來，連帶使得備轉容量成長。洪申翰說，2016、2017年，台電發電備轉容量低於6%，2018年高於6%，預計今年（2019年）備轉容量高於10%，尖峰時段缺電問題獲得解決。

全國廢核行動平台發言人崔愫欣表示，缺電問題逐漸改善，不解為何朱立倫為何自找麻煩，提出重啟核四的構想。朱立倫曾任新北市長，應該很清楚重啟核四，他曾經誓言保護的新北市民要承受核電廠運轉及處理核廢料的風險，難道為了選總統，就可輕易改變立場？

環保聯盟表示，朱立倫擔任8年新北市長歷經中央政黨輪替，都立場堅定反核，為了選總統，竟然信口開河，夸言可以解決核廢料的問題，真是「沒換位子先換腦袋」。

環保聯盟前會長施信民表示，發展綠能才是正途，重啟核四，又要面對當年封存時候面臨的問題，包括花國家大筆金錢續建、運轉安全性堪慮、核廢料無法處理，尤其核廢料處理問題，是世界各國共同面臨的問題，迄今根本沒有妥善的解決方式，朱立倫說他有辦法處理，是隨口講講。反核團體正積極推動「終止核四計畫」的全國性公投，讓民眾永遠擺脫核四夢靨。

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