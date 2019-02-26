朱立倫拋重啟核四 馬辦：樂見更多人一起討論

2019-02-26 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕前新北市長朱立倫昨（25）日表示，若2020年當選總統，願在最高核安標準的前提下重啟核四。對此，前總統馬英九辦公室重申馬「以核養綠減碳」主張，認為能源政策需兼顧各項安全議題，「樂見有更多的人一起理性務實討論」。

朱立倫一改過去強硬反核態度，突拋重啟核四議題，引起各界關注。他說，若他當總統，基於國家安全考量，當能源不足的時候，「我願意重啟核四」並積極處理核廢料。

據《蘋果》報導，馬英九辦公室對此表示，以核能支援綠能發展並減少排碳，也就是「以核養綠減碳」，是馬前總統一貫的主張。強調能源政策需兼顧各項安全議題，更是理所當然。馬英九樂見有更多的人一起理性務實討論。

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