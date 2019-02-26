朱立倫態度轉彎挺核四 蔡正元開砲：藍營太多軟弱政客

2019-02-26 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕前新北市長朱立倫近日公開說，若2020年當選總統，願在最高核安標準的前提下重啟核四，和過去他「沒有核安，就沒有核能」的立場大不同，引起外界熱議。對此，國民黨前立委蔡正元開砲，他無法原諒藍營那些軟弱政客，不敢站出來表達擁核的立場。

「朱立倫宣布有條件支持重啟核四，2014年擁核、反核激烈對峙時，朱立倫被認為站在反核立場，現在朱立倫走回正確道路應該鼓勵支持。」蔡正元在臉書說，當年反核群眾包圍立院，絕大多數的立委噤聲躲避，只有他照常主張興建核四，還說當時被反核民眾包圍，但他不想跟群眾計較。

不過，蔡正元話鋒一轉表示，「他無法原諒藍營那些軟弱政客，遇到民進黨凌人盛氣時，隨時退讓妥協，等民進黨氣勢衰弱，才敢挑戰民進黨的反核神主牌。尤其像馬金培養的小政客，事隔多年還一直責罵蔡正元開車撞人，影響國民黨的形像（象）」。

蔡正元痛批，「這些國民黨小政客不敢反擊民進黨，只敢修理進擊民進黨的國民黨人，沒有堅定的主張，沒有核心價值，只有賣乖討巧取悅媒體的花招。」他也認為，廢棄核四帶給台灣人太多損傷，國民黨有反核記錄的人，都是貨真價實的共犯。

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