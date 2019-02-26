「雙港一起發大財」基隆國民黨議員藍敏煌發包子挺韓國瑜

2019-02-26 12:04

〔記者林欣漢／基隆報導〕高雄市長韓國瑜土包子議題持續發燒，有意角逐下屆基隆立委的國民黨基隆市議員藍敏煌，今天在服務處舉辦「雙港串連、南北互挺」活動，現場發送100顆包子給民眾，藍敏煌說，希望大家一起拚經濟，少一些政治口水，未來基隆跟高雄真正做到雙港串連，一起發大財、賺大錢。

藍敏煌表示，土包子議題延燒全台造成轟動，基隆跟高雄一樣都是國際港都，韓國瑜已經成功翻轉高雄的經濟，基隆也要響應韓國瑜的「庶民經濟」、「觀光經濟」，以高雄港都為目標，盼藉由發包子活動，支持韓國瑜也刺激基隆觀光。

藍敏煌說，包子是庶民美食，很多人靠包子就可以養活一家，鼎泰豐就是靠包子成為一個大企業，土包子是最本土的，用土包子來形容人是不好的，藉由這次的土包子風潮，呼籲執政者多一些經濟，少政治口水，這樣才能真正的做到接地氣，獲得人民支持。

藍敏煌說，他準備參選立委，若能獲得國民黨提名，一定會邀請韓國瑜來基隆，口號就是雙港一起串連合作，南北呼應，讓台灣真正的亮起來、動起來。

媒體詢問，國民黨總統初選提名制度未明，有全民調、「七成民調、三成黨員投票」等方式，藍敏煌說，黨內初選的機制只要所有候選人同意，他都沒有問題，但國民黨一定要尊重民意，不能走回頭路，現階段最好的辦法還是全民調，候選人出線後，還是要接受全體市民的投票，37、55絕對不是最正確的作法，他呼籲黨中央應該要用全民調的方式來進行初選，相信初選結果大家都可以接受，而且也比較不會造成未來整合上的困難。

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