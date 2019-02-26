韓國瑜太累缺席會議卻被記「公出」 副市長葉匡時這麼說！

2019-02-26 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜本月19日（上週二）原訂主持市政會議，但卻臨時宣布無法出席，改由副市長李四川代打，下午發紅包行程也取消，當時新聞局長王淺秋回應，可能是前幾天行程排太滿、韓太操勞，加上感冒，決定暫時休息。不過，有網友昨在批踢踢上，貼出19日高市府的市政會議紀錄，並眼尖發現，韓在上頭被標記為「公出」，引發不少鄉民熱烈討論。副市長葉匡時今被媒體追問時，也做出回應。

綜合媒體報導，葉匡時上午指出，那天他人不在高雄，不清楚韓請假程序，但就他了解，當天韓稍作休息後，整天都仍從事公務活動。

報導指出，葉匡時提到，為何公文常外流，「我也不清楚」，並指有些事情他認為大家盡量正向去看，若市長、市政團隊積極為高市打拚，有些公務員也許開始存著看好戲，但慢慢會越來越有正能量。

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