誰說謊？韓國瑜又被打臉 又一馬國會議員否認受邀早餐會

2019-02-25 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜目前正出訪馬來西亞，聲稱原定25日早上與馬國國會議員進行早餐會，卻臨時喊卡，讓興沖沖準備採訪的媒體撲空；但被點名會出席的馬國議員事後卻紛紛澄清本來就沒規劃這行程；繼大馬國會議員陳國偉否認後，馬來西亞柔佛州居鑾的國會議員黃書琪也透過媒體發表聲明，強調「事前根本沒有收到邀請」。

韓國瑜聲稱，原預定今（2月25日）早上與馬來西亞賓州議會議長劉子健、國會議員黃書琪和民主行動黨全國主席兼蕉賴區國會議員陳國偉等人進行早餐會，不過卻臨時喊卡，有媒體聲稱韓國瑜是遭到政府打壓；對此，被點名的陳國偉稍早已出面打臉，強調事前根本沒有敲定這個行程，而另一位被點名的國會議員黃書琪，也透過馬國媒體《火箭報》發聲明澄清，指出早餐會破局被各方揣測是遭中國政府或台灣民進黨政府施壓，她決定發表正式聲明以正視聽。

黃書琪表示，她並沒有收到任何出席所謂「早餐會」的邀約，只收到由馬來西亞台灣商會聯合總會名譽會長拿督丁重誠邀請出席今天中午的春節聯歡午宴，但因有事在身不克出席；黃書琪也指出，韓國瑜一行人的行程多為馬國在地友人所安排，她對早餐會絲毫不知情，也由於並未受邀，所以所謂受任何一方「施壓所以不出席」的說法也不成立。

黃書琪強調，她秉持曾在台灣留學、飲水思源的立場，過去在台灣各級政府、行政機關到馬國交流時，只要行程允許，都會與台灣友人交流，以促進雙邊了解，強化兩地民間情誼；非常遺憾這次韓國瑜的來訪行程遭到多方大肆渲染、揣測，也引起許多不必要的誤會，希望不要影響日後的兩地交流。

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