韓國瑜馬國行程卡卡 被翻出賴清德2年前跟馬國簽9項合作備忘錄

2019-02-26 11:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕高雄市長韓國瑜拜會馬來西亞吉隆坡市長及大馬國會議員等行程生變「卡卡」，不過，大約2年前，前台南市長賴清德任內率領「台南市大學聯盟」（TNUA）到東南亞進行教育交流，不僅依既定行程與吉隆坡市長在當地市政廳貴賓室會面，也與當地民間單位簽署合作備忘錄。

台南市政府響應中央新南向政策，2017年3月4日至11日，由時任市長賴清德率領台南12位大學校長所組成的「台南市大學聯盟」（TNUA），首創全國先例主動出擊，訪問越南胡志明市、馬來西亞吉隆坡市及印尼雅加達市等地，分別拜會台商總會、留台校友會、大學聯盟及官方單位，共簽署9項產學合作備忘錄，開啟合作交流契機。

當時負責籌劃行程的前新聞處長許淑芬表示，行程出訪之前，就先確認拜訪細節，尊重對方意見，包括會面人數、不公開行程、不PＯ臉書等，這是國際外交基本禮儀ABC，2017年3月8日上午依既定行程至吉隆坡市政廳貴賓室拜會吉隆坡市長，而台南訪問一行人包括時任市長賴清德、南市大學聯盟2位代表及市府官員，約共5、6位，並在2位馬來西亞台商陪同下，雙方會晤近1小時，就教育交流合作交換意見經驗。

許淑芬表示，由於定位城市教育交流與招生，出訪計劃未安排拜會大馬國會議員，但安排到大馬、印尼等主管教育部會，直接面對面座談，皆受到熱情接待。

市府這趟出訪，依既定行程拜會吉隆坡市長、大馬與印尼等教育主管部會首長，包括馬來西亞雪蘭莪州州務大臣拿督斯里阿茲敏阿里及高級行政議員拿督鄧章欽，也出席見證兩地蘭花產業簽署合作備忘錄。

此外，市府也未邀約媒體大陣仗隨行採訪，返國後才發表交流成果。

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