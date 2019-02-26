馬國顧忌中國 打壓不分藍綠

2019-02-26

〔記者呂伊萱／台北報導〕高雄市長韓國瑜正訪問星馬，但在馬國會見官員行程頻生變，部分媒體指韓受到中國與台灣政府雙重打壓。外交部昨澄清，相關報導絕非事實，外交部秉持行政中立，提供必要協助，也樂見市長訪問增進我對外實質關係，籲請媒體勿無中生有。

馬來西亞奉行「一中政策」多年，台灣政治人物不分藍綠，訪問時均顧忌中國、刻意低調，打壓也屢見不鮮。前總統馬英九於二○一六年到馬來西亞參加「世界華人經濟峰會」，主辦方因政治考量，在大會手冊以立可白塗掉他的身分，改使用「尊貴的閣下馬英九」稱謂，演講題目也遭擅改、去除台灣，馬英九當時還為此召開國際記者會表達抗議。

台北市長柯文哲二○一七年訪馬時，也曾安排與吉隆坡市長會晤，但也因故取消，同樣被認為是受到中國壓力。

外交部前晚與昨日三度發布澄清說明，指外交部一向秉持行政中立，提供地方政府海外參訪交流的必要協助，知悉韓市長訪問訊息後，立即主動聯繫高市府農業局表達樂於協助之意。

高市府於十三日正式函文外交部，外交部昨表示，市府具體要求協助事項僅有接送機照料、機場禮遇通關，並邀請駐星馬代表處派員出席訪問團農產推廣促銷活動，完全未提及拜會兩國政要需求，外交部及駐處雖多次聯繫，仍然維持原先的請助事項。外交部政次徐斯儉週日電話聯繫高市府新聞局長王淺秋，再次詢問有無需外交部及駐處提供其他協助之處；王亦表示尚無需要，雙方談話情形良好。

外交部強調，高雄市長率團訪問星馬兩國，對增進我與星馬經貿實質關係具有正面積極意義，也符合新南向政策中強化城市鏈結及人民交流的內涵，外交部樂觀其成，打壓的相關報導絕非事實。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/