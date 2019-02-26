訪大馬生波 韓見不到官員

2019-02-26

〔記者王榮祥／綜合報導〕高雄市長韓國瑜出訪馬來西亞與新加坡，傳出原定前晚與吉隆坡市長晚宴，昨天再與陳國偉等國會議員碰面，結果兩場餐敘都沒人現身，進而傳出疑遭「放鴿子、打壓」；有隨團人員證實原先確有安排這兩場行程，不過身兼大馬首相對華特使陳國偉接受當地媒體採訪時否認，指根本沒有事先安排。

官員、議員都沒出席餐敘

韓國瑜廿四日到廿八日一連五天，率團出訪馬來西亞與新加坡，計畫與兩國多個企業體簽訂經貿協議，同時也嘗試與當地官員、民代碰面，透過城市外交模式為高雄爭取更多機會。

馬國否認有安排會面

不具名的隨團成員指出，高雄市府訪問團廿四日晚與吉隆坡官員餐敘、廿五日上午與議員餐敘，都是有安排、但沒公開的行程，僅少部分團員知道，不料最後官員、議員都沒出席；廿五日上午原預計與檳州議長劉子健、國會議員黃書琪、民主行動黨全國主席兼蕉賴區國會議員陳國偉進行早餐會，結果都沒來，其中一位聽說曾到現場卻發現大批媒體守候，隨即低調離去。另也傳出昨天中午的農產備忘錄簽署記者會，馬國企業發展部長將會出席，但還是沒人來。

連續兩場餐敘分遭官員、議員放鴿子，引發議論，甚至有疑遭打壓說法；但陳國偉接受當地媒體採訪時直言「本來就沒有敲定這個行程」。

不過，昨中午由馬台經貿協會顧問、也是我僑務諮詢委員丁重誠作東的午宴上，除了我駐馬來西亞代表洪慧珠，還有大馬國會議員張慶信、檳州議長劉子健等人，這也是韓國瑜首度和馬國政界人士公開碰面。席間韓和劉、張數度交談，劉子健告訴媒體只受邀出席午宴，對於早餐會情況並不清楚，媒體追問他是否感受到壓力，他說「我這不是來了嗎？」

面對行程接連生變，韓國瑜坦言行程調整與改變並不是他想要的，但對方如果有這樣的考量，完全尊重對方安排；至於有無被打壓？韓國瑜說並不清楚，但沒關係、他也不願意多做其他聯想，這樣對接待地主來說不是太公平。隨團的高市議員黃紹庭指出，與官員、議員在餐敘碰面內容，並不在公開表訂行程裡，但隨團成員事先已知，至於為何取消？是否被打壓？他不太清楚緣由。

立委賴瑞隆認為，沒人會打壓韓國瑜出訪，應該是消息曝光，與會官員與民代有所顧忌；立委劉世芳說，整件事情凸顯台灣外交困境，也不排除新市府團隊經驗還不夠。

韓國瑜昨天結束馬來西亞行程，昨下午轉飛至新加坡，今天預定上、下午各有一場貿易簽約儀式，明天表訂參訪新加坡大學育成中心，中午與亞洲台商總會和青創業者午餐；下午則規劃高雄觀光行銷記者會，相關行程均無官式拜會。

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