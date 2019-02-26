涉外人士：韓自己搞砸 還責推政府

2019-02-26

〔記者蘇永耀／台北報導〕高雄市長韓國瑜前天抵達馬來西亞訪問，與大馬政要的會面接連遭「放鴿子」，國內有媒體稱這是中國政府及蔡政府的「雙重施壓」，立遭總統府及外交部駁斥。據涉外管道消息指出，韓訪大馬並未請外交部門安排任何行程，包括要見哪些單位或哪些人，駐外單位事前也完全不知情。

涉外人士認為，駐外單位事前不知情，要如何打壓？相關指控毫無根據也刻意卸責。韓國瑜自己高調搞砸，內部卻有人運作特定媒體反控蔡政府，甚至傳出還要將矛頭對向我駐馬來西亞代表洪慧珠；事實上韓一抵大馬，洪還去接機。種種情況顯示韓國瑜方面欠缺外交經驗，甚至還把政治中立的外交部門當成「假想敵」。

韓缺外交經驗 把外交部門當成假想敵

韓國瑜前天抵達馬來西亞後，先是無法順利與馬國相關部長、吉隆坡市長會面，昨日的行程再現波折，原定與數名當地國會議員進行早餐交流會，也臨時取消。當地媒體「東方日報」甚至指稱「本來就沒有敲定這趟行程」，否認有早餐會這回事。

涉外管道消息指出，我駐馬來西亞代表處在韓國瑜的訪問行程完全屬「被動者」，所以外交部的說法很清楚是「根據高市府所提需求，安排接送機照料，協助機場禮遇通關便利」，洪慧珠代表也是「應邀」出席農產品推廣會及僑界餐會。

涉外人士強調，由於韓國瑜方面主要透過信任的台商或僑領與大馬方面直接進行接洽，並未請外交部門安排任何行程，包括原先要見哪些單位或哪些人，駐外單位事前也完全不知情。

對於韓國瑜與大馬政要的會面接連遭「放鴿子」，涉外人士研判大致有兩原因，一是事前很可能沒聯繫好，對方並未完全應允行程；另一種是韓高調自曝行程在先，迫使大馬政要礙於壓力難以配合。馬來西亞的政情如此，台灣政界人士訪問時也有類似遭遇，很清楚打壓的源頭就是北京，硬扯正力推新南向政策的蔡政府，明顯就是避重就輕及自我卸責。

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