勸韓勿高調 柯出訪也被放鴿子

2019-02-26

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲赴以色列進行四天參訪，他在台灣時間廿四日凌晨出席「全球市長會議」開幕和晚宴後，原定和其他市長們一起拜會以色列總理班傑明．納坦尼雅胡，但以國官方當天突發聲明，稱總理要飛去莫斯科見俄國總統普廷，所以無法和市長會議參與者見面。柯昨受訪證實突然被放鴿子，但他淡定說，「聽說要去見普廷，一定是有什麼國家外交危機，總理必須要去見」，不過「人家的事，我們看一看就好。」

以色列總理突去見普廷

聽聞正在星馬參訪的高雄市長韓國瑜也被放鴿子，柯直言，當台北市長以來出國訪問很多次，有件事情要誠實面對，「台灣外交處境很困難，越低調越成功，越高調就一下被卡」，他非常清楚，除非像美、日國家比較不會變卦，因為夠大，不怕被中國干擾，小國出發前變卦，他遇到太多，所以若問他意見，他認為「就是預料中的事」。

雖然臨時被放鴿子，但柯文哲昨天行程滿檔，除參加外交部午宴，還參觀猶太人大屠殺紀念館（Yad VaShem），由於館內設計和台北的二二八紀念館有些相似，例如把罹難者名字放進去，如今二二八快到了，現場媒體問柯，身為二二八受難者家屬，有何感觸與想法？柯只說，等下才要去看，現在無從比較。

下月訪美 傳拜訪國務院

此外，柯文哲將在三月十六日到廿四日赴美國東岸進行九天訪問，外界視此行為替總統之路面試。市府至今對行程三緘其口，但昨傳出將拜訪國務院和國防部，另也將拜會美國著名中國問題學者、哥倫比亞大學政治學教授黎安友（Andrew Nathan）。

台北市政府副發言人陳冠廷昨證實，確實和黎安友接洽中，雙方都有見面意願，但尚未敲定，至於國防部和國務院部分，「目前沒掌握到這方面的訊息」。

柯文哲三月十六日至廿四日將訪美，預計參訪紐約市、華盛頓、亞特蘭大、波士頓四個城市，並將在華盛頓發表演說，內容著重台灣民主自由、多元開放，以及台灣對區域和平的貢獻。

柯文哲昨受訪表示，真正的講稿內容還沒有確定，不過大方向已經確定，民主自由還是台灣價值的核心價值。他說，他也有問以國的國會議員，怎麼國會裡面會有友台小組？對方解釋以色列和台灣最相像的地方就是有完全的民主，目前全世界民主國家也只有二、三十個，單單在共享民主政治這部分，就可以作為當朋友的最大理由。

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