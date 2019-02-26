韓國瑜出訪被打壓？劉世芳：台灣對馬國沒那麼有力

2019-02-26 09:10

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜出訪拜會行程頻受挫，有媒體研判是遭蔡英文總統打壓？韓國瑜對此回應也很曖昧；立委劉世芳直言跟中國比起來，台灣對馬來西亞沒那麼有力，要怎麼打壓？她的看法跟當地台商所言相近，應該是韓國瑜出訪太高調，加上消息曝光，導致原計畫碰面的官員、民代心有顧慮。

劉世芳舉總統府秘書長陳菊擔任高雄市長出訪為例，所有行程在執行前均保持低調，出訪前也不會敲鑼打鼓、公告周知，直到與對方碰面並取得共識後，才會證實或在事後公布官式拜會成果。

劉世芳強調，台灣外交處境本就艱困，城市外交是少數可以推動的模式，對於難得的互動機會更應珍惜、把握，且要體諒、尊重拜會對象的立場，才可能達成目標，很多事情不是事先大肆宣傳，應該是謹慎處理、事後再評估是否宣布，新市府團隊可能經驗還不足，所以幾個拜會行程曝光後即無法成行。

劉世芳認為，就是因為台灣外交處境難，政府不分藍綠、對於城市外交都會支持，不可能去打壓，因為城市外交的收穫，就是台灣的收穫，她無法理解為何會傳出打壓說？

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