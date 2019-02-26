韓國瑜出訪拜會接連跳票 網酸：單純去旅行的？

2019-02-26 08:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜出訪馬來西亞，幾個與馬國官員、議員碰面的場子接連被放鴿子，引發國內議論，臉書粉專打馬悍將整理出韓國瑜拜訪跳票紀錄，質疑他「單純去旅行的」？

韓國瑜本月24到28日，率團出訪馬來西亞與新加坡，除與兩國貿易商、通路商簽訂農特產交易合作意向書，也計畫與兩國官員、民代碰面，強化城市互動。

不料24日晚宴，原本邀請吉隆坡市長與會，結果沒有任何官員出現；25日早上傳出原本與幾位馬國議員一起享用早餐，現場卻沒有一位議員身影；當天與貿易商簽約時還傳出農業部長會列席，同樣不見彈；直到昨天中午午宴，終於有兩位議員到場。

有兩位議員受訪，一人指出根本沒敲定昨天早餐行程，一人澄清根本沒受邀，與韓國瑜提供的邀約計畫有相當落差，不但被放鳥、還被打臉。

網友對此也議論紛紛，「去吃烤全豬的」、「去講幹話啊！」、「唯一沒跳票的就是跳票」、「逛夜市的放鬆之旅！」、「不管啦、都蔡英文施壓大馬，蔡英文權利那麼大

怎麼中國還那麼不聽話」、「我今天本來要跟林志玲下午茶，但她臨時取消」。

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