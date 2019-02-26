韓國瑜訪馬風波 林濁水：韓這兩點「在在令人不恥」

2019-02-26 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜出訪拜會行程頻受挫，有媒體質疑政府打壓？韓國瑜對此回應也很曖昧，引發民進黨大老林濁水不滿，稱其故做含糊其詞，讓人誤以為可得北京之寵而驕對國人「令人不恥」。

民進黨大老林濁水在臉書表示，陳菊到北京時他稱讚，因為她稱呼他不喜歡的馬英九「我們中央政府的總統」，張懸在英國秀他不喜歡的青天白日旗，「我稱讚她」；林濁水也直言，自己不喜歡的馬英九在香港，替前總統陳水扁說話，他也稱讚馬，「他們被打壓我聲援」。

林濁水指出，無論喜不喜歡馬英九、青天白日旗，這些都是「台灣的內部矛盾」，而在外面被北京敵視打壓，打壓整個台灣，這則是來自外部的敵我矛盾。

針對韓國瑜訪馬來西亞風坡，林濁水雖然為我國市長被打壓而難過，但他也因此「瞧不起」韓國瑜，原因在於韓被問到是不是蔡打壓，為什麼不能像他馬英九一樣清楚挺蔡，反而故做「含糊其詞」。

另一方面，韓所謂的「你儂我儂」，在訪大馬可以看到這根本是「我用手溫柔抓你的癢，你拿扁鑚猛剉我的癢？」林濁水認為韓國瑜「還以你儂我儂嗆蔡，一付北京我搞定的態度，豈非無知便是欺騙」。

林濁水強調，台灣處境困難，許多事必低調，這沒有問題，但是對北京演變成讓人誤以為可得北京之寵而驕對國人，「在在令人不恥」。

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