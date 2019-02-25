酒駕判刑過低 許宗力：提供量刑趨勢供法官參考

2019-02-25 22:34

〔記者楊國文／台北報導〕司法院長許宗力今在司改記者會中，針對中正大學日前發佈民調，竟有近八成民眾不信任法官審理案件公平性，直言「感到很沮喪」，他指出，為落實法官監督、評鑑更臻完善，職務法庭、法官評鑑將加入或增加外部委員，並認為「司法改革成功的最後裁判是人民，倘不知人民對司改的殷切期盼，無論怎樣的高文宏議，都將如沙上建塔，頃刻倒滅」。

司法改革第三次半年進度報告記者會，今在司法院舉行，分別由行政院政務委員羅秉成說明相關部會、一般性推動司改情形，及由司法院長許宗力、法務部政務次長陳明堂各自說明司法院、法務部半年來推動司改成果。

政務委員羅秉成表示，監獄行刑法修正幅度相當大，將歷年來的問題做全面的審查，如以往限制受刑人不可以提出司法救濟，又例如擬建立監獄外部監督機制，可說是將獄政改革整個法制化，律師法也密集開會修正，將朝律師會籍單一化等方向修法，此兩個重要修法希望在本會期能通過。

司法院長許宗力指出，司法院在推動兩次司改半年度報告後，持續推動十項司改重點，其中，勞動事件法草案已三讀通過，將可實質確保勞工訴訟權，也完成憲法訴訟法的立法，使大法官審理案件全面司法化、裁判化和法庭化；另外為確保終審法院審理個案時，適用法律見解均能一致，已完成「大法庭」制度的修正草案，另為了讓商業糾紛能更快速處理，不致於一拖好多年，造成營業損失或困擾，將來擬將智財法院併入成立商業法院。

法務部政次陳明堂指出，刑事偵查擬引進人民監督機制，由人民組成「人民檢察審查會」，對重大、社會矚目的不起訴處分或簽結案件進行審查；陳也強調「受刑人只是穿著囚服的國民」，正試辦手機接見系統等獄政改革，讓行動不便者可以不必舟車勞頓面見受刑人親友。

媒體提問，本報日前報導國立中正大學重大治安議題民調結果，指出警察高於檢察官、檢察官高於法官，且有近八成民眾不信任法官審理案件的公平性，許宗力有感而發表示，對此民調結果感到很沮喪，但能夠理解，因為警察為人民保母，站在第一線保護民眾，較能獲得民眾肯定。

針對立委和外界都質疑認為酒駕有判刑過輕的問題，許宗力指出，審判獨立雖是審判核心事項，司法院仍會透過量刑趨勢系統、大數據統計等資料，提供法官參考，也擬在法官學院開課，供法官上課。

關於酒駕肇事致人於死犯行，法務部是否確定修法為不確定故意殺人罪、並加裝酒精鎖，沒收車輛等問題，陳明堂表示已有腹案，上週已邀集學者、專家朝不確定故意殺人修法的合憲性和罪刑相當問題研究，擬27日公佈修法內容。

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