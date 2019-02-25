驚！98％酒駕案輕判6個月以下 法務部要法官「接地氣」

2019-02-25 12:41

〔記者陳宜加／台北報導〕法務部研擬修法嚴懲酒駕，但事實上，目前法官多僅輕判。立委陳歐珀今天質疑，提高刑度無效，目前一般酒駕案件，地方法院量刑有98％僅輕判6個月以下，法務部應將最低刑度往上調，而非提高最高徒刑，否則永遠輕判，沒有意義。

法務部次長蔡碧仲坦言，不少人對司法不滿意，一般酒駕有98％輕判6個月以下，當然無法有遏阻作用，不少服刑者為酒駕肇事，但累犯法官量刑也偏低他強調法官要接地氣，判處刑度要真正達到警惕效果。

交通部長林佳龍表示，輕判可能與緩刑、或法院考量監獄人滿為患有關，但政府將從其他角度遏阻酒駕。

立委童惠珍指出，矯正機關超收比率高達7.4％，一直把人關到監牢也非萬無一失，法務部應統計酒駕入獄人數與再犯率。加拿大酒駕初犯最低罰1000美元、1年不能開車，再犯最低刑期則關30天、2年不能開車。德國也分初犯、累犯，美國酒駕則都有紀錄，台灣可以酌予參考，讓酒駕紀錄永遠跟著肇事者。

立法院交委會並通過臨時提案，要求交通部研議酒駕就增加汽機車責任險保費，用來彌補被害人家屬的心理輔導或生活支持，交通部應邀集衛福部等相關單位，2個月內研議增加的保費作為成立酒駕被害人基金可行性。

童惠珍指出，我國健保不給付戒除藥癮、酒癮，建議考慮納入健保給付，預防大於治療，尚未造成傷害前給予協助。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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