酒駕加重罰則遏阻有限 立委提案直接沒入車輛

2019-02-25 14:43

〔記者陳宜加／台北報導〕每年仍有超過10萬件酒駕，其中有將近4成為累犯。立法院交委會今天要求，酒駕加重罰則的遏阻效果仍有限，應直接沒入車輛，要求交通部3個月內研議；並評估提高酒駕罰鍰、連坐法、懸掛特殊辨識車牌、加裝酒精鎖，1個月內完成。

根據交通部統計，近5年酒駕累犯人數比例達20.56％、累犯2次以上更達38.1％，顯示累犯問題嚴重。

立法院前年初審通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，提高罰鍰並加重累犯處罰，若致人死傷，則沒入車輛並吊銷駕照；新增處罰同車乘客、酒駕累犯加掛特殊識別車牌，以及被害人得請求懲罰性賠償金。

立委葉宜津表示，目前每年仍有10萬件以上酒駕，2次以上累犯更增加、將近4成，代表修法重罰無效。酒駕應該落實零容忍，罰款加重後再犯卻未減少，未來應直接沒入車輛，無論賓士、勞斯萊斯或是貨車。

立委林俊憲指出，每年有20.5％酒駕者再犯、更有超過1成累犯3次以上，可見現行法規無法嚇阻、保護善良人民；且去年無照酒駕高達1萬5548件，占總數15％，代表過去酒駕遭吊銷駕照竟還酒駕，若致人死傷，車輛無論是否為肇事人所有，法院均有權力宣告沒入。

立委陳明文、許淑華也認同表示，酒駕累犯問題嚴重且逐年攀升，正是肇事高危險群，無照駕駛應直接沒入車輛，要求直接修正道交條例。

交通部長林佳龍表示，支持酒駕肇事直接沒入車輛，但須有配套，包括租車、未肇事等。酒駕再犯將窮盡法律、治療等作法；吊銷駕照後仍酒駕肇事者視同殺人，社會上已有輿論共識，未來將配合法務部修法。

交委會通過臨時提案，要求交通部3個月內研議針對酒駕者沒入車輛，並檢討偏遠地區公共交通；並要求交通部1個月內研議行政罰與相關管制作為，提高酒駕罰鍰、連坐法、懸掛特殊辨識車牌、加裝酒精鎖。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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