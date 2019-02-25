感應到就無法發動 部會防酒駕明研議強制裝「酒精鎖」

2019-02-25 14:55

〔記者陳宜加／台北報導〕酒駕零容忍成為全民共識，法務部擬修法嚴懲，不少立委也認為應「重上加重」，不少國家酒駕罰則遠重於台灣，提議汽車罰則應較機車重、酒精濃度以零為嚴格標準。法務部並表示，明將與交通部研議，強制加裝「酒精鎖」具體可行做法。

立法院交委會今天進行「酒駕現況與修法方向」專題報告，針對「酒精鎖」，交通部路政司長陳文瑞表示，101年起便曾多次討論，但有欠缺國際標準、成本過高、安裝對象、防止他人代吹與欠缺機車酒精鎖等問題，法務部明天將開會研商，討論酒精鎖可行性。

酒精鎖加裝於車輛啟動裝置上，啟動車輛前必須偵測，一旦感應到酒精濃度，車輛便無法啟動，過去國內曾有人提出構想，國外已有相關作法，藉由在車輛啟動裝置加裝設備並設定酒精濃度，一旦感應到酒精濃度，車輛便不能啟動；不過，仍須評估產品成本、品質等各種狀況，同時蒐集國外作法、案例、成效等。

立委蕭美琴指出，根據美國統計，酒精鎖減少70%再犯機率，並透過人臉辨識、遠端監控等方式解決代吹漏洞，法國、加拿大也上路，數據顯示有效遏止。

立委許毓仁表示，酒精鎖單價10多萬元，非一般人可以負擔，政策上路恐造成民怨。立委劉櫂豪也說，贊成加裝，但交通部推動酒精鎖切勿重演機車ABS案，導致人民須負擔數萬元去安裝，勿讓ABS爭議重蹈覆轍。

交通部長林佳龍表示，明天與法務部開會研商，大方向上交通部支持，但技術面仍須討論。根據估計，加裝酒精鎖約15萬至20萬元，未來不會全面加裝，至於加裝對象，將討論針對再犯、累犯、酒駕肇事或情節嚴重等對象；另部分客運、遊覽車業者已加裝，將了解成效並評估鼓勵辦法，由於茲事體大，將嚴謹評估。

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