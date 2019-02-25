酒駕致死63.7％判刑低於最低本刑 綠委：你們判你們的

2019-02-25 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委周春米今對酒駕致死依殺人罪論處議題質詢時指出，一審法院審理酒駕案居然有63.7%判刑低於最低本刑3年，她認為，問題不在刑度上，而在法官對酒駕都採取輕判。不過，司法院秘書長呂太郎表示，酒駕案的被害人大多希望能獲得賠償，所以法官是透過給予肇事者減刑以利雙方達成和解。

綜合媒體報導，《刑法》規定酒駕致人於死應處3年以上、10年以下有期徒刑，而社會輿論認為刑度不夠重應該修法，不過周春米今表示，統計數據顯示去年268件酒駕肇事致死案件中，全國一審法院居然有63.7%低於法定刑，判處「6個月以下」的有5件，「1年以下」的25件，「1年以上2年以下」有339件，「判2年以上3年以下」的54件，近3分之２的判決低於最低本刑3年。

周春米質疑，「這樣子的一個輕判是不是跟我們的立法目的有所違背？」，「這樣的數字公開出來是讓人家蠻震撼的！」周春米認為，法院判決應與肇事行為的情節平衡，否則永遠有「你們判你們的，社會說他們的」。

呂太郎對此回應，會透過各種管道跟法官提醒。不過他也強調，酒駕致死案被害人有時認為獲得賠償才是最實質的，而法官考量為了讓兩造能達成和解，所以才給予輕判，如果判得太重，肇事者恐怕會不願意賠償。

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