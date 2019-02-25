柯批台灣當兵浪費時間 王世堅：他不敢亂罵以色列

2019-02-25 12:35

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲出訪以色列，誇以色列國防，批台灣當兵都是在浪費時間。台北市議員王世堅反酸，柯文哲老毛病就是不懂又愛亂罵，從國內罵到國外，過去出國也是一路從香港罵，罵到新加坡關在籠子裡的金絲雀，罵印度種性宗教嚴重；這回只敢罵台灣，不敢亂以色列，因為他（柯）知道以色列很兇悍、沒得亂罵，就罵台灣，柿子挑軟的吃。

王世堅說，柯文哲也當過兵，豈可羞辱全體國人說當兵是浪費時間，聽柯亂講話才浪費時間，敬告柯「跟他身邊小狗腿們」，出國不要丟人現眼，一路從國內罵到國外，真是丟台灣人的臉，與其在國外亂罵，不如繼續耍寶好了，至少耍寶沒那麼大害。他說，當兵怎會浪費時間？任何當過兵的男人都把當兵視為神聖莊嚴義務，這是柯個人扭曲的偏見。

王世堅說，國防是國家生死門，台灣幾十年下來國防都很專業，不分政黨都很注重，無論軍種、武器採購及研發，柯文哲都不懂卻只會亂罵，建議柯學高雄市長韓國瑜在國外怎麼應對進退，如果學不來，就繼續老本行耍寶。

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