王世堅譏柯「政治算計、人格扭曲」 勸韓「酒後不直播」

2019-02-19 15:22

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲昨於電視專訪，再批民進黨新潮流是「國家禍害」、黨中央充滿政治算計，最後人格扭曲。台北市議員王世堅下午受訪反嗆，「政治算計、人格扭曲」8字，是他過去4年最常罵柯的話，柯說每早7點半出門在台北市政府忙到晚上，其實鎖在市長室房間裡，成天政治算計，「他（柯）不覺得他人格扭曲嗎？」

王世堅批評，柯文哲以首都市長光環資源搭政治舞台，4年來搞怪作秀、執政荒腔走板一事無成，不要再鬧了啦！他認為，柯近日網路聲量下跌，遠不及總統蔡英文、高雄市長韓國瑜，因此刻意炒作政治話題、轉移焦點；像柯昨專訪還批民進黨打中共，但執政黨捍衛台灣主權尊嚴，對中共提出警語，不像柯對敵人卑躬屈膝，是要搶中共台灣第一任特首嗎？

對於柯文哲昨專訪讚韓國瑜比他厲害、比他更辛苦；王世堅批評，真不懂柯為什麼要去算計說這些話、拍韓馬屁，這話有任何意義嗎？有助台北、高雄市政嗎？柯連續幾次熱臉貼韓屁股、拉抬韓，心裡權謀算計，當然會變齷齪政客。他認為，韓即便是「天橋說書方式問政」，至少帶動高雄新氣象，反觀柯瞎混鬼混，把台北市長做完真的是阿密陀佛。

媒體追問覺得柯文哲、韓國瑜誰較辛苦？王世堅認為，要看辛苦定義，韓比較不辛苦，因為韓還懂得回家喝個小酒、休息一下放鬆心情，人生應該這樣嘛！對不對？不像柯每分每秒都在算計，且汲汲營營、求取國家大位，柯真的越來越變成扭曲人格；韓至少海闊天空，比柯懂得生活，也比較有人性。

談到韓國瑜昨於酒吧直播嗆行政院「退回高雄前瞻計畫是什麼意思？」總統府發言人黃重諺在臉書回酸「喝醉的土包子」；王世堅則勸韓喝酒會誤事、酒後不開車、酒後不直播，但誰都沒資格指稱誰是土包子，這樣不好，民主多元時代人人生而平等，土包子也能當市長啊！土包子也能當總統啊！川普不是當了總統嗎？

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