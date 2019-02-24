柯稱「2020」是「愛你愛你」 王世堅：差點沒吐

2019-02-24 21:53

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲的Line官方帳號「柯文哲全國揪朋友」突然改成「KP2020」，柯文哲說那幕僚做的「叫什麼柯P愛你愛你」。對此，台北市議員王世堅表示，他看到柯受訪畫面的剎那，覺得很噁心！真的差點沒吐出來而已，柯自以為幽默，但大家看了很噁心，沒一個笑得出來；王嗆柯「別再演了！要選總統就光明磊落講」。

王世堅表示，天底下哪有「老闆沒那意思，屬下還要替老闆做主」，尤其柯文哲怎麼容得下有助理沒經過同意就傳達柯的原始意念。他說，柯喜歡裝神弄鬼搞神秘，參選2020，先前推給柯媽媽出來幫忙試水溫測風向，現在「KP2020」出狀況，又推給小編，男子漢大丈夫敢做敢當，你（柯）是當事人老闆，你沒那個意願，下面助理會幫你做這個事嗎？

他指出，大家看膩了柯文哲那套，搞出小狀況，就推給其他人，一而再再而三推給屬下，以私害公，現在台北市政府願意跟柯的人一個個走掉，局處首長還缺這麼多人，柯糟糕卸責，踩在部屬身上墊高自己，躲在部屬的餘蔭搞東搞西。

對於柯文哲說「愛你」，王世堅嗆，幹嘛不用520、1314，連他這種電子產品白癡，都知道很多諧音可用，偏挑2020就是餓鬼裝客氣、愛吃又愛裝客套，敬告柯不要再演了。他說，比起總統蔡英文要連任，柯就不能光明磊落一點嗎？很多人點名高雄市長韓國瑜選，韓也是挑明講還沒決定，柯就不能自然一點打開心胸嗎？為什麼每件事情都要做這麼假？

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