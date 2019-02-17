民眾喊「總統好」 王金平：努力爭取黨提名

2019-02-17 22:07

〔記者張菁雅／台中報導〕中華民國義消總會今晚在台中市舉辦「庶民拚經濟，台中來走春」音樂會，前立法院長王金平到場發紅包，有民眾大喊「總統好」。王金平受訪時表示，民眾的熱情很鼓勵他，他會勇往直前，努力爭取國民黨提名。

王金平以中華民國義消總會總會長身分出席這場音樂會，並在音樂會開始前發送小紅包給民眾，台中市副議長顏莉敏、前立委蔡錦隆與前議長林仁德等人到場陪同。王金平一到場就受到義消人員及民眾歡迎，不少人要求合照，還有人對王金平大喊「總統好」。

媒體詢問王金平是否感受到台中人的熱情，王金平表示，很感謝民眾的熱情，也受到鼓勵，他會更加努力，勇往直前，「爭取到黨的提名」。

王金平也上台與義消合唱歌曲「你是我的兄弟」，並感謝消防與義消人員的付出，同時祝福大家平安、大賺錢。王金平接著話鋒一轉說，他也有一個願望，3月初就會向全國民眾報告，希望大家共同為台灣、為兩岸關係打拚，讓台灣更加安全、安定、富裕，把經濟拚好，人民過平安喜樂的生活。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/