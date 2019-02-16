痛罵「藍皮綠骨」去你的！ 王金平新拋「漢魂台魄」

2019-02-16 20:15

〔記者陳昀／台北報導〕前立法院長王金平有意代表國民黨參選2020總統，民間主動為他成立的「黃小鴨王金平後援會」，今晚在大直培英公園舉辦造勢活動，湧入300多人，王金平致詞時提到，現在兩岸關係不像馬政府時期有交流合作，他要重啟兩岸友善互動，達到國家安全、社會安定、經濟發展的目標，讓人民幸福美滿又富裕，才是愛台灣；談到自己長期挨批「藍皮綠骨」，王金平再度痛罵「去你的」，強調自己「藍皮台骨」，也是「漢魂台魄」。

王金平顯然對自己長期挨批「藍皮綠骨」耿耿於懷，今天在南一中校友總會演說、晚上後援會活動，都罵了幾次「去你的」，他說，自己不只是愛台灣的「藍皮台骨」，也是「漢魂台魄」，中華文化是他問政、起心動念的底蘊，為了國家好、社會好、兩岸好，大家要共同努力。

王金平表示，兩岸現況絕對不和平，不像馬政府時代有交流合作，還有好好討論商量的空間，過去簽了23條協議、兩岸共存共榮，大家很幸福，現在兩岸毫無往來，受傷的是老百姓，大陸傷害一分、台灣就受傷10倍以上，所以最重要的是重啟友善互動，讓台灣繼續發展。

「總統好！總統好！」王金平一進場，歡呼聲就不絕於耳，他也和群眾一起歡唱《四季紅》、《愛拚才會贏》，家住大直的他說，前陣子在實踐大學運動時，遇到素昧平生的莊英麟，「他鼓勵我選總統，其實我早就要選了」，後來莊在1個月前為他成立後援會，今天再邀請附近里民同樂。

至於為什麼叫「黃小鴨王金平後援會」？總會長莊英麟說，因為要像「鴨子划水」一樣協助王金平到6月初選，而且「黃色小鴨」可愛、親切、努力的特質跟王金平一樣，希望大直人可以一起把他送進總統府。

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