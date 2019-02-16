「靠美國能靠多久？」 王金平：若不是為台灣根本不用選

2019-02-16 17:14

〔記者陳昀／台北報導〕有意角逐2020總統的前立法院長王金平，下午在南一中校友總會發表演說時指出，如果不是為了台灣，自己這麼老了大可閒雲野鶴，但「這戰我不能不戰」，他說，民進黨很多政策已經轉不回來，看不到台灣的前途，美國也在盤算自己的利益，「靠美國能靠多久？」

王金平指出，民進黨很多政策轉不回來，台灣的路再走下去前途堪慮，美國也在盤算自己的利益，如果兩岸能互通往來，美國就不敢這麼予取予求，台灣也有堅持自己立場的空間，不用再跟著美國意思走。

對於選前是否訪美，王金平表示，還在評估，但不一定要去，美國智庫都有派人到台灣找他，包含卜睿哲、薄瑞光都有派人交流意見，反正去美國也是到處演講，或像某人去美國西部參訪高科技，這他以前就有去過了。

王金平也再三提及過去挨批「藍皮綠骨」，忍不住說了兩次「去你的」，他說，自己在立院只是很公平公正，想好好討論，以台灣的利益為重，就是「藍皮台骨」。

王金平表示，中國統一壓力一直來，但統、獨都沒那麼容易，若民進黨政府不接受九二共識，怎麼維持兩岸和平現狀？因此當務之急是修補、重新建構兩岸關係，九二共識只是一個名詞，給中國面子，對台灣也是模糊空間，能繼續交流。

王金平說，中國若同意新的名詞，他希望坐下來談，將針對中國對台利益提出5項要求，但想起記者在場，又決定暫時不說，「以免很多人有意見」。（17:37更新）

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