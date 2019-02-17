站台輔選反被問「藍皮綠骨」 王金平自創：「漢魂台魄」

2019-02-17 12:43

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣第一選區立委補選強強滾，國民黨立委參選人柯呈枋競選總部今天成立，王金平、郝龍斌等大咖都到場站台輔選，其中總統大選熱門人選王金平成為全場焦點，媒體追問王金平為何被指「藍皮綠骨」爆粗口時，他說「藍皮台骨」跟「漢魂台魄」都要，兼而有之，這8個字才能代表他的基本想法。王金平對於自創的漢魂台魄還解釋是兼具中華文化與台灣人的魄力，他與韓國瑜的交情是心意相通，對自己勝選有信心。

王金平說他不介入任何提名機制的決定，黨中央如何決定，他就如何接受，王金平還說，他天天都在準備，黨中央延一個月或早一個月決定提名機制，對他來說都沒有差別。

王金平強調，他隨時在準備，何止高雄的陸軍，全台灣都布置好了。準備沒有100分的，當選就是100分，敗選就是0分，他對於自己有信心，才會想要參加總統大選。

對於韓國瑜熱潮，王金平說，韓國瑜是黨提名人，韓國瑜選高雄市長時他去幫忙，這是黨員應該做的。常言道「施人慎勿念、受施慎勿忘」，兩人是心意相通，不需要明講。

王金平並推薦黨籍立委參選人柯呈枋說，柯呈枋行政經驗豐富，而且出身貧苦，深知基層心聲，表現優異，選情穩定且持續成長，希望大家一起支持，保住國民黨在彰化縣的最後1席立委席次，明年大家再接再厲，贏得彰化4席立委席次。

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