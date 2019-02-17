王備戰大選 「陸軍」布局完整

2019-02-17

昔日縣市黨部主委納編 全國義消系統做人脈

〔記者施曉光、陳昀／台北報導〕藍營總統提名競爭逐漸白熱化，黨內人士指出，前立法院長王金平的「陸軍」建置相當完整，一方面在全國各地網羅已經退休的昔日直轄市、縣市黨部主委擔任聯絡人，安排接洽地方行程，另一方面以全國義消系統做為重要動員人脈，就連過去被視為挺吳的部分中常委，也私下為王金平助力，戲稱現在中常會「挺吳派」已經不是最多。

南部出現申請「集體入黨」

據指出，南部某位挺王的前國民黨立委，最近備妥二十幾份來自高雄農會的會員資料，向地方黨部申請要「集體入黨」，但被黨工要求打散，改按個別戶籍申請入黨，依規定還要致電申請者本人，確認並非不知情的人頭，事後還要召開入黨資格審查，主要就是為了防範有人頭黨員爭議。

不過，黨內人士也說，按規劃，黨內初選六月就要舉行黨員投票，依規定新黨員必須入黨後四個月，才能取得投票資格，因此這些人即便最近通過入黨資格審核，應該也來不及參加投票。

黨內人士指出，不少退休的縣市黨部主委都已納編王陣營，在各地幫王金平開路，例如王金平上月參加前基隆市議長宋瑋莉宣布參選立委的活動，就是由當地退休的地方黨部主委牽線。另據透露，王金平長期擔任全國義消總會長，各縣市議長一般都擔任各縣市義消會長，因此與地方民代系統關係密切的義消系統，自然成為王陣營重要的動員人脈，企業界則有前國民黨立委、現任商總副理事長許舒博幫忙操盤。

王︰若非為台灣 這麼老也不必選

近來積極跑行程的王金平，昨天也出席南一中校友總會演說、「黃小鴨王金平後援會」音樂會。他表示，兩岸關係降到冰點，不像馬政府時期有交流合作空間，若不是為了台灣，這麼老了他也不必選，但民進黨很多政策轉不回來，美國也在盤算自己利益，因此他不能不戰。

談到自己長期挨批「藍皮綠骨」，王金平則是回罵「去你的」，強調自己是以台灣利益為重的「藍皮台骨」，也是「漢魂台魄」，中華文化是他問政、起心動念的底蘊，想為國家好、社會好、兩岸好。

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