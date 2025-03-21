今起回暖！下週「暖熱如夏」高溫恐升至33度以上

氣象專家指出，今日至下週早晚持續受輻射冷卻影響，部分平地仍有10度以下的低溫。不過白天氣溫則是會持續回升。（資料照）

2025/03/21 08:29

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於輻射冷卻效應明顯，氣象署今晨持續對18縣市發布低溫特報，氣象專家指出，今日至週日早晚持續受輻射冷卻影響，部分平地仍有10度以下的低溫。不過白天氣溫則是會持續回升，預估週日至下週四各地白天高溫皆回到30度以上，且下週二至四更升至33度以上，為「暖熱如夏」、清晨易起霧的天氣，氣象專家也建議可把握天氣好的時機外出走春。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至週日受移動高壓影響，各地晴朗無雲，冷空氣逐漸減弱，天氣逐日回暖，日夜溫差大。逐日的清晨，部分平地仍有10度以下的「輻射低溫」。

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吳德榮指出，週日至下週四受高壓迴流影響，持續晴朗無雲，各地區白天高溫皆回到30度以上，且下週二至四更升至33度以上，為「暖熱如夏」、清晨易起霧的天氣，但清晨氣溫仍偏低，日夜溫差甚至達15度之多。

吳德榮提到，大約下週五凌晨將有鋒面抵達；鋒面通過時伴隨陣雨及雷雨，天氣變化很劇烈。歐、美模擬亦顯示，鋒後的冷空氣以「大陸冷氣團」的機率略高於「強烈大陸冷氣團」，但仍將使氣溫驟降，由下週四的晴熱、轉為下週五的濕冷，且「春寒料峭」至30日。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日起至下週四（27日）前，由於環境水氣減少，大陸冷氣團減弱，未來連續幾天天氣轉趨穩定，降雨機會偏小，適合安排戶外踏青活動。不過早晚受輻射冷卻效應影響，氣溫仍涼，仍需持續留意。

「林老師氣象站」指出，預估北部及宜蘭地區氣溫介於13至31度，中部地區氣溫在14至32度之間，南部地區17至33度，花東地區氣溫則介於16至31度之間，澎湖18至27度，金門及馬祖氣溫分別在15至25及11至19度之間。目前預估下週二、三天氣將格外高溫炎熱，彷若夏天提早到來，外出活動，請注意防曬。

「林老師氣象站」指出，目前預估下週二、三天氣將格外高溫炎熱，彷若夏天提早到來，外出活動，請注意防曬。（圖擷自臉書）

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