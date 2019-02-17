議員操作杯葛？ 柯文哲爆粗口罵許淑華 處長連笑7聲

2019-02-17 16:46

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲今天出席陽明山花季開幕活動。本該是一場歡樂的活動，但工務局公園處長黃立遠上前迎接柯文哲時，順勢咬耳朵，指之前市府編列杜鵑花特別預算，卻被議員當成政治議題操作杯葛，柯文哲當下碎念，「不要人家反對就不敢」，又立即問黃立遠是哪個議員反對，黃立即回覆是民進黨議員許淑華，讓柯柯文哲聽聞後脫口罵出「幹」，一旁的黃則附和大笑7聲，副市長彭振聲顯得尷尬。記者致電給黃立遠詢問此事，他手機關機未回應。

黃立遠在與柯文哲談話時，提到「我們還是有在種，但被議員當成政治話題在操作」隨後柯又說「不要人家反對就不敢」，柯聽聞議員是許淑華後，就直接罵「幹」還用台語說「就直接給它譙下去」。

時間回到2017年，北市府首次與台大杜鵑花節合作，花費900萬元種植10萬5000株杜鵑花，卻未準時在台大杜鵑花節綻放。該年預算會期公園處又再度提送杜鵑花種植預算，規劃再花費826萬元種植10萬株杜鵑花，讓工務委員會議員覺得不妥，認為工務局應該將每年固定編列1億3000萬元花卉採購預算撥出部分來種植杜鵑花，而非再新增特別預算種植。

當時的黃立遠急中生智，聲稱研究杜鵑花可以吸收PM2.5，引發各議員好奇追問，黃立遠才說，才改口「其實植物都會有啦」。讓議員大表不滿，但最後該筆預算仍就三讀通過預算。

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