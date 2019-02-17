陽明山花季開幕 柯文哲：打造台北花系列

2019-02-17 13:58

〔記者鍾泓良／台北報導〕陽明山花季今天開幕，活動為期1個月，一路至3月17日。因為今年面臨暖冬，櫻花花期拉長，較難出現大量同時綻放的滿開狀態，但也因此讓各種櫻花接連開花，到3月中旬只要上山都有機會可以賞櫻，近期也可以欣賞到櫻花、台北市市花－杜鵑花並開的榮景。台北市長柯文哲致詞表示，台北市每個季節都會有相對應的花季跟花展，因此希望能打造「台北花系列」，讓台北全年都有與花有關的活動。

公園處表示，今年過年之前溫度不夠冷，所以花期稍晚，但也讓整個陽明山花季期間都有櫻花。目前陽明山櫻花已開3成，先登場的是台灣特有的山櫻花，2月底都看有機會看到，緊接著就是八重櫻跟著綻放，3月初則是輪到昭和櫻，以及3月中旬後才會展開的吉野櫻。

公園處也指出，今年因為天氣較暖，恐怕無法看到「櫻花爆炸」的滿開狀態，但隨著櫻花接連綻放，民眾只要在花季期間上山都至少能看到3成以上的櫻花；同時目前也能同時看到杜鵑、櫻花同時綻放的美景。

柯文哲表示，花卉中心在1月舉辦茶花展，10天下來就有3萬人；而過年期間開幕的內湖樂活公園夜櫻季1個月下來吸引30萬人。而在陽明山花季後還有下週的士林官邸鬱金香展、海芋季、繡球花季，都可以吸引大量人群。

他也提到，3月也正好是台灣大學杜鵑花季，並指自己在第一任在台北城南種植30萬株杜鵑花，「但台北市太大，種下去沒有甚麼感覺」，但會叮嚀公園處繼續種下去，讓城南成為杜鵑花城。而緊接著就是5月的士林官邸、新生公園玫瑰展，以及8月的士林官邸菊展。他說，台北市每個季節都有不同的花展，因此他派公園處當「組頭」，要把台北市花系列建立起來，成為每年的常態性活動。

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