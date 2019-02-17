徵兵還募兵？ 柯文哲：國防太複雜

2019-02-17 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨（16）日針對兩岸關係演講，表示美方官員曾問他台灣是否真能落實募兵制，柯文哲質疑現在建軍狀況能否撐兩天，「喊台獨又取消徵兵，那是在做什麼？」而柯文哲今（17）日受訪時表示，國防問題太專業複雜，但思維上要有個統一的想法，表示去以色列看完再講這個問題。

綜合媒體報導，柯文哲今日出席陽明山花季開幕典禮，典禮後接受媒體聯訪時被問到，為何昨天認為應取消徵兵制？柯文哲表示：「吼這個喔，這個太專業了，這也是我最近有聽到一些看法，如果要走募兵制，整個國防的思維就變成要精兵制，就要變『藍波兵團』，啊要常態的就變成徵兵制」、「國防要有不同思維，但這實在太複雜，意思是在國防思維要有一個統一的想法」、「純募兵制要到足夠數量，人事費相當高」。

至於自己的說法是否對國軍戰力沒信心？柯文哲說，去以色列看完再講，不過現代化戰爭不像以前想像的打法，不管網軍或什麼的，都是另外一個方面。

而對於國防部昨日回應柯文哲，稱募兵制推動以來已建構堅實國防戰力，國軍有信心能確保國家安全與區域穩定和平。對此柯文哲笑回：「那他們就這樣認為吧」。

除此之外，民進黨籍台北市議員梁文傑於臉書上發文，表示同意柯文哲的看法，自己立場是台獨因此一向反對全募兵制，但不管台灣獨不獨都要維持強大的國防，但也話鋒一轉反問：「想選總統的柯文哲敢主張恢復徵兵嗎？」對此問題，柯文哲表示：「這到時候會跟他（梁文傑）講」，但也又補一句：「不想回答這些新潮流的題目」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/