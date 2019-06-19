〈南部〉高雄市社會局長空窗4天 公文發不出去

2019-06-19

〔記者方志賢、黃旭磊／高雄報導〕高雄市政府原社會局長葉壽山上週五請辭，由原副局長葉玉如代理局長，而其人事派令昨上午才送達，時代力量高雄市議員林于凱表示，從上週五到昨日有四天社會局長實質懸缺，造成社會局前天對外行文卡關一整天，他為市民與基層公務員抱屈，要求韓市府應對市政多加用心。

社會局則表示，社會局葉前局長於六月十五日請辭，於未核派人員遞補前，由該局法定代理人副局長代理，另代理局長核定函文並自六月十五日生效。業務一切正常，不影響民眾權益。行政程序銜接順利，未因交接過程耽擱，感謝議員關心及指正。

辭職交接做不好 基層行政卡關

林于凱表示，葉壽山為了參選屏東立委，上週五向市長韓國瑜請辭，當晚就搭火車返回屏東。原副局長葉玉如臨危受命，在昨正式被公佈指定為代理局長，並回溯至上週六上任。

林于凱要求韓 對市政多用心

林于凱說，上週五到昨天之間，社會局長實質懸缺，前天週一是上班日，但社會局卻因為還沒正式收到代理局長人事派令、無法確認局長章要蓋誰，導致沒辦法對外發佈公文，卡關了一整天。

林于凱說，週一剛好又是公務堆積較多的日子，昨早上代理局長正式上任，社會局才能緊急通知各處室盡速消化公文案件。林于凱指出，之前韓國瑜就曾被網友爆料無心市政、公文堆積如山，只想選總統，現在又有局長為了選立委請辭，再加上人事行政流程不順暢，讓基層處室公文發不出去。林于凱強調，許多高雄市民抱怨高雄被當成政治人物過水的地方，如果連辭職交接都做不好，讓行政流程卡關，「高雄市民與基層公務員情何以堪？」

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