〈中部〉防秋行軍蟲 雲林成立疫情監控小組

2019-06-14

〔記者黃淑莉、林國賢、王善嬿／綜合報導〕雲林水林、四湖玉米田有農民發現疑似秋行軍蟲，雲縣府為防止爆發蟲蟲危機，成立疫情監控處理小組，動植物防疫所人員已採樣送防檢局檢驗DNA，結果尚未出爐，防疫所表示，秋行軍蟲幼蟲與斜紋夜盜蟲（俗稱黑肚蟲）長得很像，稍不注意可能錯過防治時機，籲請民眾若發現有可疑蟲蟲要立即通報。

防疫所：見可疑蟲蟲快通報

農民在水林玉米田發現多隻疑似秋行軍蟲幼蟲，從蟲的外觀特徵，與秋行軍蟲相似度極高；至於四湖的玉米田，農民通報發現一隻疑似秋行軍蟲，但防疫所人員到場採樣時未發現蟲蹤，只有被蟲啃食得不成形的玉米葉，目前兩處玉米田被封鎖管制中。

兩處玉米田被封鎖管制

防疫所技正鄭安國表示，農委會研判目前出現的秋行軍蟲尚屬第一代幼蟲，若證實為秋行軍蟲，為避免疫情擴大，將採取最嚴謹的做法，現場剷除銷毀後掩埋深度三公尺，且三個月監控期間不得耕種，休耕期間每公頃補償四萬五千元。

防治所所長廖培志指出，秋行軍蟲繁殖力很強，一隻雌蟲可產一千顆卵，而且成蟲擅長飛翔，容易引發大面積危害。

鄭安國說，秋行軍蟲「什麼都吃」，特別喜歡稻作、王米等禾本科作物，食量大繁衍快，八到十天內就會出現危機，一般蟲齡越小抵抗力越差，是施藥防治的最佳時機。

玉米大宗產地 虎尾警戒

虎尾是雲林玉米最大宗栽種地，農民不敢大意，虎尾農會理事長陳炎榮表示，種玉米最重要是蟲害防治，這段時間會更謹慎、用心防治，以免發生疫情，衝擊地方產業。

廖培志說，農友們若於田間發現害蟲請立即通報防檢局，通報專線0800-039-131，或雲林縣動植物防疫所05-5523270，以利採行緊急應變措施；另農委會發佈，凡是主動通報疑似在農田發現秋行軍蟲的民眾，經過鑑定確認，將頒發一萬元獎勵金。

嘉市拍到鳥叼黑蟲 鑑定中

另外，嘉市攝影愛好人士彭國城上月初在嘉縣水上鄉三界埔，拍到野鳥叼咬著一條黑色的蟲，因以往野鳥叼的蟲多為綠色的，他懷疑拍到秋行軍蟲蹤跡。

對此，嘉縣農業處長許彰敏回應，作物病蟲害目前由農委會動植物防疫檢疫局做抽樣篩檢，可向台南區農業改良場通報，由農改場派員採樣送檢；台南區農改場表示，將把照片交由研究員進一步鑑定，目前仍無法確定。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法