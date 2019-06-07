〈北部〉《花蓮》來台年三苦讀 越籍生錄取國立大學

2019-06-07

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮高農應屆畢業生裴氏懷，出生越南廣寧省，二○一六年依親來台，完全不懂中文的她，白天接受校方輔導，晚上則到國小補校進修，從注音符號開始學起，因家境不好，三年來一刻都不敢懈怠，苦讀力拚獎學金，還專攻數學及會計領域，如今一連考取四張證照又錄取國立大學，被師長及同儕讚譽「超級學霸！」

不會中文努力進修 考取四張證照

就讀花農資料處理科的裴氏懷，畢業前夕獲頒「技職證照達人獎」及一萬元獎學金，三年前她剛到台灣時，一句中文都不懂，但靠著努力進修，突破語言障礙及文化差異，不僅成績名列前茅，還接連拿到電腦軟體應用乙級、丙級證照；網頁設計丙級證照及烘焙食品麵包丙級證照等四張國家級證照。

在越南土生土長的裴氏懷，由於生父早逝，媽媽為維持家計先到台灣工作，將姐妹倆留在當地託付給外祖父母照料，但隨著外婆過世、外公年邁與媽媽在台再婚後，二○一六年她經繁雜入境領養手續，依親定居花蓮。

不懂中文的她，白天接受花農提供的語言資源輔導，晚上還到明義國小進修，從無法流利的聽、說、讀、寫，逐漸到能說還能寫，被師長認為頗具語言天分，在校成績也因勤奮苦學，平均保持在前三名，申請獎助學金補貼家計。

家境困難 感謝台灣各界幫助

「真的很喜歡台灣！」裴氏懷說，台灣真的很棒，人情味十足，學習資源也豐富，感謝三年來所有師長及同儕幫忙，讓自己能盡快適應，更謝謝校方及外界獎學金的幫助，讓她因受職業傷害影響工作的媽媽，不用擔心學費來源，得以減輕家裡的生活負擔，未來上大學也將半工半讀完成學業。

花農校長梁宇承說，裴氏懷身分特別，學校給予極大協助銜接台灣學業，由於她的養父年近七旬，健康、經濟均不佳，家中僅靠母親打工的微薄收入支撐，但她相當爭氣，不僅努力考取就讀科別的專業證照，還跨領域、利用寒假自學烘焙，更錄取宜蘭大學應用經濟與管理學系，是名勇敢願意克服現實困境、爭取機會向上的學子。

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