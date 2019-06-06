〈南部〉台南路邊停車格即時資訊 10月上線

2019-06-06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市區道路狹小、停車空間「一格難求」頻遭詬病，遊客找停車位更要「尋尋覓覓」。南市交通局表示，除停車格位設置成長、汽機車停車格位八年增加了六萬多格，也建置智慧化路邊停車計費系統；另與台灣國際開發公司鋪設智慧停車偵測系統，預計在安平、中西、北及東區等停車熱點商圈路段的路邊停車格，建置二千五百枚地磁偵測系統，透過APP、路口LED顯示器提供即時停車格位資訊，減少繞駛時間及產生的空污，預計十月上線。

熱點路邊停車格 建置地磁偵測系統

南市老屋與小吃美食夯，近年帶動觀光旅遊潮，可是每逢週末假期或節日車潮湧進舊城區，停車位更是要「尋尋覓覓」。吳姓遊客表示，進入市區至少要繞路廿分鐘左右，才能「幸運」找到空格位。

林姓遊客說，寧可把汽車停放在海安路地下停車場，然後走路逛舊城區，國華街、神農街或是南美館、林百貨，「慢慢散步，這些地方都可以到達」。

交通局指出，為改善停車熱區供需失衡，擴大停車供給，清查市有閒置空地闢建停車場，積極與國有財產署合作活化閒置的國有土地開闢停車場，假日期間提供校園空間作為臨時停車場，以及提高獎勵民間投資興建停車場。

交通局統計，停車格位從二○一○年三萬八九○四個汽車格位、一萬八二○九個機車格位，到二○一八年已增加至七萬三七一九個汽車格位、四萬五八六五個機車格位（汽、機車格位合計增加六萬多格），其中，增加的格位有四十三％是位在停車需求熱區的中西、東、北區。

建置路口LED顯示器 提供即時資訊

交通局與宏碁智通公司合作建置智慧化路邊停車計費系統（預計建置二千柱），初期四二二柱已上線營運，另與台灣國際開發公司鋪設智慧停車偵測系統，預計在市區停車熱點鋪設二千五百個地磁偵測系統，並建置路口LED即時顯示器，透過APP、路口LED顯示器提供即時停車格位資訊。

交通局表示，爭取中央前瞻基礎建設闢建立體停車場的「台南停車NO.萬」計畫，預計二○二○年再增加一萬個停車格位，其中，爭取補助闢建四座立體化停車場，共可提供汽車一二五二個格位、機車四二七個格位，總經費十六．六億元，中央補助八．七億元，將有效改善停車問題。

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