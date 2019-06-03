〈南部〉台南市總統教育獎 19生獲表揚

2019-06-03

〔記者劉婉君／台南報導〕十九名不向命運低頭、克服逆境努力上進的國中、國小學生，獲得台南市總統教育獎肯定，昨天在新南國小接受市府表揚，其中，大灣國小蘇漴瑋與南大附聰陳千育並入選全國總統教育獎，將於七月五日北上接受總統蔡英文接見。

此次獲獎的學生，包括視障生、聽障生、罕見疾病患者、低收入戶與單親家庭學生等，他們雖然遭遇生命的考驗，但不被擊退，於困境中奮發向上，展現生命的韌性及永不放棄的精神。

許育典致詞時，以自己的故事為例，出身窮困家庭，六歲時因被火車撞擊而失去左手，為了減輕父母的負擔，奮發向上、用功讀書，求學階段也受到許多社會資源幫助，如今擔任副市長就是希望回饋社會，將正向的力量散播出去，勉勵學生福禍只在一念之間，挫折、困難都是一種磨練，要專心面對每件事情，為自己的生命而努力，並懂得珍惜、感恩。

其他獲得市級總統教育獎特優的有公誠國小許育睿、永福國小張寧栩、東原國中陳昱蓉、善化國中戴誼瑾、海佃國中黃毓婷、關廟國中陳欣妤。優等包括玉山國小王羽澤、三村國小王家鳳、岸內國小石蕙瑀、新橋國小郭育綸、青山國小詹金融、開元國小楊采馨、關廟國小蔡昕頤、復興國中邱堂崴、六甲國中顏珮羽、南化國中顏鈺樺、東山國中蘇芷薰。

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