〈南部〉18歲賞鳥男孩攝影展 分享鳥故事

2019-06-03

〔記者張存薇／台東報導〕賞鳥十年，仍對自然保持高度熱情與關注，台東高中畢業生許宸在立委劉櫂豪「愛台東夢想資助計畫」贊助下，即日起至月底，在台東誠品書店舉辦攝影個展，張張照片呈現十年的賞鳥故事，也透過鳥喙被魚鉤勾住、羽毛被油污染黑等真實畫面，傳遞愛護生態的理念。

十八歲的許宸小學三年級加入賞鳥行列，假日時跟著爸爸跑遍全台灣觀察鳥，對鳥類習性、生態暸若指掌，劉櫂豪贊助經費讓他一圓攝影展夢，並感謝他用年輕生命點燃世俗成人重新面對生命的熱情，東中校長蔡美瑤也說，許宸很有自己的想法，也即將到台南大學就讀生態相關科系，持續往夢想之路邁進。

十年紀錄 傳遞愛護生態理念

許宸說，透過大自然觀察到驚喜，再分享給大家，讓他樂此不疲，希望透過一張張照片，分享賞鳥十年的故事，也是送給自己十八歲的禮物。

這次的攝影展分為五個主題，第一區照片是在蘭嶼拍攝的家燕，曾獲得二零一四年「國家地理頻道」全球攝影大賽青少年組佳作，第二區呈現自己滿意的照片，包括在香爐前捕捉到烏頭翁的畫面；第三、四區分別用照片搭配真實的魚線魚鉤、鳥網等，甚至是海邊撿到的垃圾，展現鳥類環境遭破壞的憂心。

第五區則為小時候以傻瓜相機搭配望遠鏡拍出的照片，也有二○一三年在三仙台記錄到台灣第一筆黑玄燕鷗紀錄、搭船歷經千辛萬苦到馬祖拍到神話之鳥「黑嘴端鳳頭燕鷗」等難得回憶。

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