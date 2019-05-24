〈台北都會〉新北市土城福田路彎道奪命？民喊截彎取直

2019-05-24

〔記者邱書昱／新北報導〕今年二月才剛通車的新北市土城區福田路，十四日晚間發生一人死亡的車禍，家屬質疑道路轉彎幅度過大而向民代陳情，立委吳琪銘昨邀集市府會勘，要求趕快加設提醒減速的警示標語，並改善道路設計的安全性，研議截彎取直的可能。

通車才3月 1騎士自撞身亡

福田路是因應中央路四段興建捷運三鶯線而新闢的替代道路，不少砂石車、汽車、機車都行經該路段，未料才開通三個多月就發生死亡車禍。這名機車騎士自撞路旁緣石後撞擊燈桿，不幸死亡。

里長：該處已造成數起車禍

當地的祖田里長呂惠美表示，道路開通時就向市府反映彎道設計的問題，至今已發生數件擦撞車禍；吳琪銘指出，福田路寬敞平整，駕駛人車速較快，短期內應先改善道路的安全性，加裝減速警語等，並針對轉彎路幅過大檢討，研議截彎取直的可能性。

議員建議市府速改善

同樣到場會勘的市議員彭成龍、林銘仁、廖宜琨表示，通車典禮時就提醒有危險性，市府卻未重視，三鶯線施工後將引入更多車流到福田路，建議市府趁目前車流量不高時儘速改善。

市府：會綜合評估截彎取直

市府工務局表示，福田路這處彎道速限四十公里，駕駛人過彎時務必減速，因路段位於自辦重劃區內，由地政局及城鄉發展局根據都市計畫規劃道路範圍，施工時有發現彎度太大，已努力利用公有地將彎道拉直一些；新建工程處正工程司黃崇豪指出，轉彎處的土地涉及都市計畫變更，截彎取直會進行綜合性評估。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法