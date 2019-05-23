〈台北都會〉生命鬥士！ 新北5人獲總統教育獎

2019-05-23

〔記者周湘芸、翁聿煌／新北報導〕教育部十七日公布今年總統教育獎得主，新北市桃子國中的陳冠伃、忠孝國中的廖婧妤、明德高中的陳彩娟、新北高工的黃資翔及華梵大學的許詠竣，不向命運低頭，發揮所長，獲得總統教育獎。

陳冠伃右手無法自理 曾獲繪畫金牌

桃子國中的陳冠伃在國小一年級時，因細菌感染造成雙手萎縮，雖然現在走路顛簸、右手無法自理，但不向病魔低頭，努力繪畫，曾獲第十三屆春天畫展青少年組銀牌獎、第十四屆春天畫展青少年組金牌獎等。

廖婧妤行走困難 不因病痛影響課業

忠孝國中的廖婧妤從小因脊髓膨出及下肢中度障礙，行走困難，成長過程中除了努力適應身體不便，每天都在接受挑戰，但廖婧妤從不喊苦，也不因為病痛影響課業，「相信從別人幸福的眼神中，可以映照出自己的幸福」。

陳彩娟分擔家中負擔 田徑表現亮眼

明德高中三年級的陳彩娟，國中時父親罹病無法工作，她經常早上五點起床上山幫忙拔菜、到市場叫賣，假日再去餐廳打工，分擔母親的負擔。每天要訓練、上課和打工，表現亮眼，在二○一八亞洲U20青年田徑錦標賽女子七項混合運動獲銀牌；今年全國中等學校運動會在田徑高女組七項混合賽和田徑高女組三級跳遠摘下二面金牌。

黃資翔脊髓肌萎 獲選身障技能選手

新北高工的黃資翔出生八個月時，被檢查出罹患脊髓肌肉萎縮症，過程更歷經四次手術，「一直到麻醉前，眼淚才滴下來，因為第一次覺得離死亡好近。」前年九月，黃資翔再次住進病房，藥劑量甚至多到阻斷味覺，沒想到，當時家中唯一的經濟支柱父親也被檢驗罹患口腔癌末期。目前就讀資料處理科的黃資翔，也獲選為身心障礙技能競賽選手。

許詠竣粒腺體缺陷 汽車設計獲青睞

華梵大學工業設計學系交通工具設計組三年級的許詠竣，從小因為粒腺體缺陷，飲食不便，在汽車設計領域有極高興趣與天份，曾代表學校參加中國第二屆工業設計展，展出作品令貴州翰凱斯智慧技術有限公司董事長驚艷，許詠竣不但直接參與準備量產的汽車產品設計，提出的設計方案將於今年五月底在貴州數博會展出。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法