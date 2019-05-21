〈南部〉台南孔廟道光御匾「舊匾翻新」？ 專家檢測

2019-05-21

〔記者劉婉君／台南報導〕台南孔廟清道光御匾「聖協時中」下方，還有一面匾額？配合台南孔廟古蹟修復工程，文化局去年破天荒將高懸在大成殿內的八面清代御匾卸下，除了舉辦特展，也委託專業團隊進行御匾內涵調查研究，意外發現道光御匾下方，還有「嘉慶」等文字，懷疑是「舊匾翻新」，目前已完成全面性Ｘ光攝影，覆蓋近兩百年的「匾中匾」，預計六月初可藉由Ｘ光片，再現世人眼前。

已完成全面性Ｘ光攝影 6月揭曉

台南孔廟八面清領時期的御匾目前均為市定古物，計畫在內涵調查研究完成後，向文化部申報為重要古物。而孔廟在委託專業團隊以Ｘ光攝影進行檢測時，發現道光三年（西元一八二三年）的「聖協時中」匾額下，還有另一面匾額的文字及落款，其他七面御匾則沒有這樣的情形。

一匾額下 有另一匾額文字、落款

一貫道天皇學院林仁政助理教授及雲科大曾永寬教授受邀，為御匾做材質檢測、工藝技法及相關測繪工作，並結合Ｘ光攝影技術，捕捉御匾內的木作訊息，受限於現行Ｘ光版尺寸較小，無法一次拍下整面御匾，團隊總計為「聖協時中」拍了超過八十張的Ｘ光片，後續將展開拼接工作。

若為舊匾再製 皇權時期大不敬

林仁政表示，早期舊匾再製的情況時有所聞，國內有不少廟宇的匾額都曾傳出類似情形，但道光皇帝賜頒的御匾也可能使用舊匾再製，在皇權時期可是大不敬，應是絕無僅有、前所未聞，希望透過完整調查分析後，釐清暗藏在「聖協時中」御匾下的文字內涵。

台南孔廟清代御匾年代從康熙到光緒，分別為萬世師表、聖集大成、斯文在茲、德齊幬載、聖神天縱、與天地參、聖協時中、生民未有，去年九月起在鄭成功文物館展出為期一年，迄今已吸引超過三萬人次參觀。

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