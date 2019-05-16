〈中部〉彰化打鐵厝園區開發 限低污染產業

2019-05-16

〔記者張聰秋／彰化報導〕前瞻基礎建設計畫之一的彰化縣鹿港鎮「打鐵厝產業園區」開發案，當地居民連署反對在人口密集區開發產業園區，縣議員葉國雄、凃淑媚昨在議會質詢要求縣府對產業園區定位與走向說清楚、講明白。建設處長劉玉平指出，「打鐵厝產業園區」引進產業是極低污染的產業。

國宅旁開發 居民強烈反對

民進黨縣議員葉國雄質詢指出，「打鐵厝產業園區」與另一個計畫案「水五金田園生產聚落」相隔不遠，已有近一千公頃生產聚落開發案，不需要再有十六公頃產業園區，應重新檢討產業園區開發案，以利整體規劃、集中管理。

國民黨縣議員凃淑媚指出，「打鐵厝產業園區」是去年前縣長魏明谷爭取納入中央前瞻計畫，當時她納悶為何要在一處國宅區前後開發工業用地，了解後才知道該處園區未來會朝低污染產業開發，只須處理生活廢水，但多數居民傳來傳去聽到當地會被規劃成工業用地，水五金產業和彰濱工業區廠商會遷移到此，當然反對。

縣府︰餐飲、倉儲、零件製造為主

對此，王惠美強調說，「打鐵厝產業園區」是國家重大建設，她上任後延續推動，縣府會朝比較無污染產業專區開發。

建設處長劉玉平指出，「打鐵厝產業園區」引進產業是極低污染的產業，限定進駐的產業以餐飲業、便利商店、批發業、倉儲業、自行車及其零件製造、醫療器材及用品製造業和機械設備製造業為主。

此外火葬場和焚化爐的需求與興建問題，民進黨縣議員李成濟、國民黨縣議員顧黃水花都質詢，李成濟認為全國卅七座火葬場唯獨彰化縣沒有相當諷刺；顧黃水花直言蓋在哪裡都可以，就是不能蓋在花壇鄉。縣長王惠美表示，溪州焚化爐使用功效遞減中，雲林縣目前還有一個焚化爐尚未啟用，若能由環保署統籌規劃，彰化縣的部分垃圾就可以就近運到雲林，議員們若有適當的地點也可提供，讓縣府來爭取。

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