〈台北都會〉捷運環狀線二階用地 新北完成都計變更

2019-05-13

〔記者賴筱桐／新北報導〕捷運環狀線第一階段工程預計今年底完工，將接續展開第二階段（南環段、北環段）工程，第二階段工程已獲國發會審議通過，沿線的捷運設施所需用地進行都市計畫變更，今年五月六日已通過新北市都市計畫委員會審議，再送內政部審議，如果一切順利，全線預計二○二八年完工。

送內政部審議 拚2028年完工

前新北市長朱立倫喊出「三環三線」口號，過去屢被民進黨嘲諷「只見虛線、夢中相見」，行政院長蘇貞昌四月二十一日與新北市長侯友宜視察環狀線工程，蘇揆宣布核定第二階段近一三七七億元的建設經費，宣示中央、地方合作，力拚今年底動工。

新北市府捷運工程局指出，環狀線第二階段全長二十．六公里，其中行經新北市有八．二一公里，全線共十八座車站，新北市轄內有七站，北環段是從新北產業園區站起，沿途經過五股區五工路、四維路等，銜接蘆洲區中山一路與集賢路，循重陽橋經台北市士林中正路、至善路至大直區北安路，與文湖線在劍南路站交會，可連接機場捷運和北捷的蘆洲線、淡水線、文湖線。

南環段從木柵動物園站沿新光路經政治大學，穿越景美溪南側工業區，與新店線大坪林站交會，連接文湖線和新店線，預計二○二八年完工。

三重、蘆洲捷運開發區變更

捷運工程局說，環狀線第一階段是從新北產業園區到新店大坪林，等南、北環段完成後，將可銜接第一階段路網，從台北市大直區行經北市士林、新北市三重、蘆洲、板橋、中和、永和、新店等地通往木柵動物園，未來與規劃中的東環段銜接，串連大台北地區交通網絡。

市府城鄉發展局都市計畫科長楊恩捷指出，環狀線第二階段都市計畫變更案歷經六次的小組審查，變更三重及蘆洲兩處捷運開發區、三處捷運系統用地，五月六日已通過新北市都市計畫委員會審議，提送內政部繼續審議。

新北市府將協助地上物查估

捷運工程局副局長詹榮鋒表示，環狀線主辦機關是台北市政府捷運局，北市府已進行設計招標作業，等內政部通過都市計畫後，北市府即可展開用地取得，新北市府將協助辦理地上物查估。

在新北市的都計審議過程中，在Y21站徐匯中學附近，有地主盼納入聯合開發範圍，已經請地主自行整合，再送內政部都委會討論；此外，Y21出入口預定地涉及部分民宅，居民希望排除聯合開發範圍，北市府已同意調整出入口的位置，不會拆遷既有房屋。

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