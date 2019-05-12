〈中部〉太田母斑女孩 自信分享「蝴蝶」人生

2019-05-12

〔記者林宜樟／嘉義報導〕陽光基金會推動「臉部平權」運動，昨天獲嘉義縣長翁章梁響應支持簽署「臉部平權承諾書」，允諾推動嘉縣成為臉部平權友善城市。水上鄉十六歲女孩呂易儒從小罹患太田母斑，臉部有大片黑斑，也以自身經驗現身說法表示，曾被歧視、霸凌，母親陪伴她一路走過來，讓她學會愛自己，「我臉上的圖案，就是隻美麗的蝴蝶！」未來她立志要當護理師，幫助更多人。

呂易儒的母親胡惠琪說，女兒的黑斑從出生後擴散到整臉上半部，有如國劇中孫悟空的臉譜，連眼白都染灰，醫師診斷後確定是太田母斑，無法消失；她一開始很無助，曾遭受鄰里嘲笑，後來決定要堅強，陪伴著女兒一路走過來，後來也用雷射手術讓黑斑顏色較淺。

呂易儒目前就讀樹人醫護管理專科學校護理科一年級，立志當護理師。她說，如有人問我臉上的斑點，我就告訴對方「這是天生的」，如嘲笑我，我就不理他；她正向看待自己的斑點，當初欺侮她的同學，現在也都變成好友。

她參與陽光基金會公益活動、騎獨輪車表演，曾有幼童問：「姐姐臉上長什麼？」，她笑回「我的臉上是隻美麗的蝴蝶！」彰顯出自在與自信。

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